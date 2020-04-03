Мишустин поручил освободить от НДС медтовары и лекарства, ввезенные в РФ с 16 марта

Медицинские товары и лекарства, завезенные в РФ с 16 марта, будут освобождены от налога на добавленную стоимость. Сегодня, 3 апреля, об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совместном заседании президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что от уплаты НДС также будут освобождены и предприниматели, если они безвозмездно передадут медтовары в больницы, которые помогают инфицированные пациентам. В частности, речь идет о тест-системах, защитных масках и костюмах.

«Особо хочу подчеркнуть, что освобождение от НДС коснется и уже ввезенных с 16 марта медицинских товаров и лекарств», - подчеркнул Мишустин.

Вместе с тем, премьер напомнил, что правительство обнулило таможенные пошлины на импорт товаров первой необходимости, включая лекарства и медицинские изделия.