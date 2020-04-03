Воронеж принял международную акцию «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» продолжает своё шествие по стране и миру. Третьего апреля, свое центральное мероприятие провела Воронежская область.

Международная акция «Сад памяти» состоялась в Новоусманском лесничестве Воронежа, у военного полигона Минобороны «Погоново». Участниками акции стали сотрудники управления лесного хозяйства и подведомственных учреждений, департамента природных ресурсов и экологии, сотрудники ГУ МВД по Воронежской области, представители молодёжной политики. Все они высадили 20 700 деревьев.

Саженцы березы, акации и абрикоса стали живым памятником жителям Воронежской области, погибшим на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны. Свое дерево в «Саду памяти» высадил и лично губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он посвятил его памяти своего деда, прошедшего войну, и отметил важность мероприятия для всех граждан России.

«У меня дедушка воевал, был ранен. Каждый из нас помнит о родных, которые в великой войне участвовали и которые, к сожалению, погибли в ней. Но нужно помнить не только о них, но обо всех павших гражданах Советского Союза, кто сражался и погибал за нас», - подчеркнул губернатор Александр Гусев.

С учетом режима ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, акция проводилась в сокращенном режиме. Губернатор области отметил, что на мероприятии выполнены все рекомендации по безопасности. Так, все участники снабжены масками, деревья высаживаются на расстоянии 1,5-2 метра в группах из не более 2-3 человек, а часть культур - способом искусственной посадки.

Город воинской славы Воронеж особо помнит и чтит подвиг своих жителей. Из Воронежской области на фронт было призвано около 560 тысяч человек. 212 дней велись ожесточенные бои на территории города и близлежащих окрестностях. И именно здесь, уже с июля 1941 г. на заводе им. Коминтерна произвели более 300 реактивных установок БМ-13 («Катюша»), на авиационном заводе – выпустили более тысячи самолетов-штурмовиков Ил-2, на заводе «Электросигнал» собирали полевые радиостанции.

Заслуги Воронежа в годы Великой Отечественной войны были отмечены в 1975 г. орденом Отечественной войны I степени, а в 2008 г. – званием «Город воинской славы». Теперь здесь появляются и «Сады памяти», которые увековечивают подвиг каждого героя. Это не первое мероприятие, которое Воронежская область проводит в рамках масштабной акции. Первые «Сады памяти» уже появились в Новохоперском муниципальном районе (высажено 1600 сеянцев березы), Борисоглебском городском округе (высажено 5000 сеянцев сосны), микрорайоне Сомово городского округа города. Воронеж (высажено 1200 сеянцев акации и 300 березы). Всего в области будет высажено 720 тысяч деревьев.



Напомним, в рамках акции «Сад памяти», которая продлится до 22 июня, в России и других странах планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. С момента старта акции 18 марта было высажено уже более двух миллионов деревьев. Организаторами «Сада памяти» выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».