Губернатор Камчатки подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление на имя президента РФ об уходе в отставку.

Политик уходит с занимаемого им поста по собственному желанию. Причиной отставки является переход на другую должность. Такую информацию предоставляет сайт правительства региона.

Илюхин занимал губернаторскую должность с 2011 года. Этот срок пребывания главы региона на посту для Камчатского края является самым длительным за все время.

Незадолго до этого, 2 апреля, Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Политик мотивировал свое решение об уходе итогами социологических опросов, проведенных в стране. Согласно им, Орлов вошел в пятерку губернаторов с наиболее низким рейтингом среди населения.