В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней

Необходимость в продолжении режима самоизоляции исчезнет тогда, когда угроза распространения пандемии коронавируса будет сведена к минимуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», - сказал представитель Кремля.

Второго апреля Владимир Путин сообщил в обращении к россиянам, что режим нерабочих дней для граждан страны будет продлен до конца месяца - 30 апреля. Как пояснил глава государства, пик эпидемии в мире, в том числе и в РФ, еще не пройден.

В российских регионах наблюдается разная эпидемиологическая ситуация. В каких-то областях не зафиксировано ни одного случая заболевания, а где-то число заразившихся перевалило за несколько сотен. Поэтому, как отметил Путин, где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то, при сохранении высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных решений. В этой связи президент своим указом решил предоставить дополнительные полномочия субъектам РФ. Каждый регион сам решит, какие профилактические меры вводить в зависимости от ситуации.