Боксер Рой Джонс призвал россиян оставаться дома

Американский боксер с российским паспортом Рой Джонс записал обращение специально для зрителей телеканала «Звезда», в котором посоветовал всем оставаться дома во время пандемии коронавируса.

«Это нелегкое время для всех нас. Так что сделайте одолжение - оставайтесь дома и следуйте правилам соблюдения карантина, потому что мы находимся в трудной ситуации. Но при этом это возможность побыть с любимыми людьми, со своей семьей. Можно сделать что-то полезное дома, вернуться к естественному положению вещей. Помните о других людях, не берите больше, чем вам необходимо и постарайтесь оставаться в безопасности», - обратился боксер к россиянам.

Рой Джонс - первый в истории боксер, который сумел завоевать титул чемпиона мира сразу в четырех весах – среднем, втором среднем, полутяжелом и тяжелом. В 2015 году он получил российское гражданство.