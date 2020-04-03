В Подмосковье введен штраф для нарушивших режим самоизоляции

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в КоАП Московской области, согласно чему теперь в Подмосковье устанавливается штраф в размере четырех тысяч рублей для тех, кто нарушит режим самоизоляции.

Данный штраф устанавливается в случае, если действия граждан не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Как сообщил председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александра Баранова, повторное нарушение режима изоляции будет наказывать штрафом в размере пяти тысяч рублей.

Обязательный режим самоизоляции для всех жителей Москвы и Подмосковья в связи с опасностью распространения COVID-19 власти ввели с 29 марта. Жителям столицы, согласно распоряжению депутатов Мосгордумы, также грозит штраф до пяти тысяч рублей, если они нарушат карантин без веской на то причины.