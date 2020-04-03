Второй самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Сербию для помощи в борьбе с COVID-19

Второй самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС с российскими военными специалистами и оборудованием на борту вылетел с аэродрома Чкаловский в Сербию.

Самолеты Ил-76 ВКС России доставят на аэродром Батайница российских военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Ранее сообщалось, что по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 3 апреля, помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.