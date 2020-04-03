Момент обрушения моста с автомобилем в Приморье попал на видео
Машина с людьми рухнула в яму. Происходящее зафиксировал регистратор, установленный в автомобиле.
© Видео: novostiprim, botva_rf, Instagram © Фото: botva_rf, Instagram
В Приморье в районе села Романовка обрушился в мост вместе с автомобилем. Происходящее зафиксировала камера регистратора, установленная на легковушке.
Водитель не успел затормозить, и машина рухнула в яму. Все, кто был в салоне, остались живы.
На кадрах с видеорегистратора видно, что перед легковушкой ехала фура. Хотя ранее было введено ограничение для проезда большегрузов.
Движение по мосту полностью перекрыто из-за угрозы обвала оставшихся пролетов.