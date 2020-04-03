СМИ: пандемия коронавируса приблизила будущее

Из-за распространения COVID-19 в обществе произошли перемены, которые должны были случиться только через 10 лет. Такое мнение в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао» выразил профессор Института журналистики университета Цинхуа Шень Ян.

По его словам, коронавирус нанес сильный удар по индустриям кино, туризма и многим профессиям, где все еще необходимо личное присутствие на рабочем месте. Однако, пандемия положительно сказалась на развитии интернета.

Активнее стали применяться такие технологии и решения, как роботы, искусственный интеллект, электронная коммерция, беспилотники, онлайн-конференции, распознавание изображений и 3D-печать.

Люди все больше избегают личных контактов и находятся в изоляции. Из-за этого они больше времени проводят в интернете: в среднем, проведенное в Сети одним человеком время увеличилось на 4 часа в сутки - до 8 часов. Пожилые также стали активнее пользоваться интернетом. По мнению Яна, такие перемены без пандемии произошли бы только через 10 лет.

Он считает, что в будущем эти тенденции будут только усиливаться, вырастет безработица, и многие люди, через какое-то время будут жить лишь на минимальном социальном обеспечении, которое будет предоставляться им роботами с искусственным интеллектом.

По статистике университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион человек. На данный момент зафиксировано 1017693 случая инфицирования COVID-19. Погибли 53179 человек, еще 212072 – выздоровели.