«Я решительно против»: дочь маршала Конева о судьбе снесенного в Праге монумента ее отцу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесли сегодня в центре Праги силами небольшого количества людей, не привлекая к этому прессу и общественность. Как рассказала «Звезде» дочь военачальника Наталия Конева, в столице Чехии сейчас также введены карантинные меры, возможно поэтому власти решили воспользоваться данной ситуацией и избавиться от памятника, не привлекая к этому большого внимания.

«Я связывалась с посольством РФ в Праге, мне сообщили, что монумент отцу демонтировали сегодня днем, и пока он вывезен на склад. Раньше говорили, что скульптуру могут отправить после демонтажа в Музей тоталитаризма. Я решительно против, поскольку мой отец не поддерживал тоталитарный режим, он лишь воевал против фашизма в Европе - Польше, Германии, Чехословакии. А советизация - это совсем другая история, это область политических отношений, политики. В политике мой отец участия никогда не принимал», - прокомментировала нам Наталия Конева.

Наталия Ивановна отметила, что, как дочь, она глубоко переживает, что не успела приехать в Прагу и проститься с монументом, который для нее, как для ближайшей родственницы известного маршала, очень памятен. Образ отца, который воплотили скульпторы Зденек Крыбус и Вратислав Ружичка, ей очень нравился: маршал Конев изображен в распахнутой шинели и с букетом сирени, которая тогда была в Праге символом Победы.

«Меня преследует мысль о том, что мы простились с памятником, который олицетворял Победу для очень многих людей. Для всех солдат и офицеров, которые освобождали территорию Праги. Он был установлен именно на той территории, где появились наши танкисты, которые спасли столицу Чехии от разрушений. Памятник - это редчайшая история нашего государства. То, что сейчас начали разрушать памятники по всему миру в городах и весях, где наши солдаты отстаивали свободу, боролись с фашизмом... Настали времена, когда судьба этих монументов зависит от нашей памяти, от нашей общественной позиции. Потому что мы не должны об этом забывать. Война - это не только история, но это и воспитание очень важных качеств в людях. Которые отдавали свои жизни ради жизни, ради свободы, и наш народ сделал для этого все», - сказала дочь маршала.

Молодое поколение чехов, не разобравшись в исторических событиях, приписывает советскому маршалу Ивану Коневу ответственность за проведение операции «Дунай», когда военные стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию для подавления Пражской весны в августе 1968 года. На памятнике военачальнику вандалы неоднократно оставляли надписи аэрозольной краской: «Нет кровавому маршалу! Не забудем!» На самом же деле Иван Конев освободил столицу Чехии от немецко-фашистских захватчиков, командуя 1-м Украинским фронтом в 1945 году.