Путин назначил Солодова врио главы Камчатского края

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Солодов, ранее бывший председателем правительства Якутии, получил новое назначение в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Владимира Илюхина.

Илюхин покинул свой пост по собственному желанию. Причиной такого шага стал переход на новую должность, сообщил сайт правительства региона. Владимир Илюхин был губернатором Камчатского края с 2011 года. Этот срок является самым длительным за все время.

Ранее Владимир Путин принял отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. Врио губернатора назначен Александр Цыбульский, ранее возглавлявший Ненецкий автономный округ.

Также в отставку по собственному желанию ушел глава республики Коми Сергей Гапликов. Его заменит ранее занимавший должность замглавы Минздрава РФ Владимир Уйба.