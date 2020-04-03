В ХМАО задержали участников террористической организации «Имарат Кавказ»*
По данным спецслужб, задержанные готовили террористическую атаку в одном из торговых объектов.
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В Ханты-Мансийском автономном округе задержали троих участников запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Трое членов ячейки были задержаны в городе Лянторе ХМАО. По информации спецслужб, они планировали совершить террористическую атаку на одном из торговых объектов. Задержание было произведено ФСБ РФ совместно с сотрудниками МВД России.
*«Имарат Кавказ» - международная террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.