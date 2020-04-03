ОРВИ или COVID-19: врач назвала главные отличия заболеваний

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, назвала главные симптомы, которые сопровождают коронавирусную инфекцию. По ее словам, COVID-19 достаточно сложно отличить от заболеваний ОРЗ.

«Отличить по каким-то особым симптомам группу респираторных заболеваний и ОРЗ, которая вызвана коронавирусом, достаточно сложно. Вся группа ОРЗ сопровождается повышением температуры от 37,2 - 37,3 и до высоких цифр. Плюс умеренные симптомы интоксикации, то есть- головная боль, боль в мышцах, слабость», - пояснила эксперт.

Однако есть два симптома, которые были обнаружены у большинства зараженных. Сухой кашель и затруднение дыхание.

«Это сухой кашель и важный такой симптом в плане прогноза - это затруднение дыхания, боли в грудной клетке, чувство нехватки воздуха», - перечислила Кожевникова.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились коронавирусом свыше 1 млн человек, более 211,4 тыс. выздоровели. Жертвами пандемии стали 53 069 человек.