В США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Ученые из Соединенных Штатов обнародовали первые результаты доклинических испытаний стандартной вакцины от возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В проведенных исследованиях медики опирались на опыт противостояния вирусам атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки, разрабатывая план действий, аналогичный уже использованному ранее. Полученные данные были опубликованы в журнале EBioMedicine.

Одна из авторов объяснила, что новая вакцина была создана не на основе фрагментов РНК вируса, а на базе частей S-белка SARS-CoV-2. С его помощью коронавирус и осуществляет проникновение в организм носителя.

Помимо этого, американские ученые разработали уникальную систему введения вакцины в человеческий организм. Препарат будет проникать внутрь через наноиглы, расположенные на пластыре. Такой способ позволит транспортировать вещество на необходимую глубину и стимулировать иммунную систему с ним взаимодействовать.

Во время проведенных на лабораторных грызунах опытов было замечено, что через две недели после проведения вакцинации организм животных активировал иммунную реакцию и начинал синтез антител к вирусу SARS-CoV-2. Единственное уточнение - мыши, участвовавшие в экспериментах, были изначально здоровы.

Исследователи объяснили, что подобного рода схема применялась в при эпидемии ближневосточной лихорадки. Тогда препарат, вводимый здоровым животным на год оберегал их от заболевания.

В России также занимаются созданием вакцины против нового коронавируса. Уже созданы прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. В конце июня планируется начать клинические испытания препаратов на людях.