В Москве начнут уточнять цели поездки водителей
Для передвижения при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность.
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Сотрудники правоохранительных органов начнут проверять автомобилистов Москвы для уточнения цели поездки. Об этом заявили в оперштабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У каждого, кто выезжает из дома, должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Покидать место самоизоляции можно только в случае крайней необходимости, напомнили в оперштабе.
В связи с распространением COVID-19 до 30 апреля в России былла продлена нерабочая неделя. Строгие ограничения по передвижению для жителей Москвы, Подмосковья и большей части регионов на данный момент не введены.