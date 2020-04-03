В Москве начнут уточнять цели поездки водителей

Сотрудники правоохранительных органов начнут проверять автомобилистов Москвы для уточнения цели поездки. Об этом заявили в оперштабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У каждого, кто выезжает из дома, должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Покидать место самоизоляции можно только в случае крайней необходимости, напомнили в оперштабе.

В связи с распространением COVID-19 до 30 апреля в России былла продлена нерабочая неделя. Строгие ограничения по передвижению для жителей Москвы, Подмосковья и большей части регионов на данный момент не введены.