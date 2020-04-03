ВОЗ: маски не гарантируют защиту от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что медицинские маски не гарантируют защиту от коронавируса, но их должны носить те, у кого есть симптомы болезни.

«Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — отметил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

По его словам, сама по себе маска не служит гарантией защиты от вируса, она должна использоваться вместе с другими мерами, вроде частого мытья рук.

Язаревич добавил, что в первую очередь всеми необходимыми медицинскими принадлежностями, вроде масок, защитных очков, костюмов и перчаток следует обеспечить медицинских работников. Для этого нужно ограничить закупки этих материалов гражданами, сообщает РИА Новости.

Ранее в ВОЗ рассказали, что эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом преувеличена. При этом не стоит совсем отказываться от его употребления.