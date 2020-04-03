Власти Праги начали подготовку к демонтажу памятника маршалу Коневу

Вместо того, чтобы привести памятник советского маршалу Ивану Коневу, установленному в центре Праги, в надлежащее состояние и установить вокруг него видеонаблюдение, власти столицы Чехии все же приняли решение «изгнать» российского военачальника из города.

Как сообщает местный портал iDNES.cz, мэрия Праги начала подготовку к демонтажу монумента с Межригадной площади. Для того, чтобы забрать изваяние, к месту его установки утром подъехал кран.

«Да, статуя будет двигаться. Мы выполняем постановление местного совета от 12 сентября прошлого года», - сообщил представитель мэрии Ондржей Шрамек.

На памятнике маршалу Ивану Коневу вандалы неоднократно оставляли надписи аэрозольной краской: «Нет кровавому маршалу! Не забудем!» Таким образом выражая недовольство тем, что русский военачальник освободил столицу Чехии от фашистов, командуя 1-м Украинским фронтом в 1945 году. Это связано с тем, что некоторые местные историки называют маршала ответственным за участие в операции «Дунай», когда военные стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию для подавления Пражской весны в августе 1968 года.

Российский МИД не раз выступал против вандализма, призывая власти Чехии положить конец провокациям, провести расследование инцидентов и наказать вандалов.