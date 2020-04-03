Врач предупредила об опасных советах якобы для защиты от коронавируса

Некоторые распространенные в Сети советы якобы для защиты от коронавируса не только бесполезны, но и могут быть опасными для здоровья, предупредила врач ГКБ имени В.В.Виноградова Мария Блинова.

В интервью «Российской газете» медик призвала не доверять видеороликам, в которых дилетанты предлагают сделать защитную маску из бумажных полотенец для предотвращения инфекции.

Как отметила Блинова, от заражения коронавирусом может спасти только респиратор, а медицинская маска работает лишь как барьер, чтобы не заразить окружающих. А самодельные маски из бумажных полотенец не делают ни того, ни другого.

Не поможет от коронавируса и обработка маски спиртовой настойкой прополиса.

«Доказанного бактерицидного действия прополиса нет, от заражения через дыхательные пути он точно не защитит», — объяснила Блинова.

Некоторые из распространенных в Сети советов могут нанести серьезный вред зоровью. Так, ни в коем случае нельзя пить перекись водорода, которую некоторые интернет-пользователи предлагают принимать «для повышения иммунитета».

«Если на средстве написано "для наружного применения", его ни в коем случае нельзя принимать внутрь, даже если концентрация кажется безопасной», — подчеркнула врач.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зафиксировано более 900 тысяч случаев заражения. От кроронавируса умерли 46 тысяч человек.