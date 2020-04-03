Путин поручил принять меры по преодолению последствий COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям совместно с Банком России принять меры по преодолению последствий распространения коронавируса для экономики страны. Перечень поручений опубликован на сайте президента.

В список мер глава государства включил обеспечение устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов. Также президент поручил поддержать малый и средний бизнес, минимизировать последствия коронавируса для граждан страны. Доклад по принятым мерам глава государства ожидает до 15 апреля.

Помимо этого, правительству поручено обеспечить предоставление гражданам своевременной и достоверной информации о распространении COVID-19 в России и мире, проведение разъяснительной работы с людьми о профилактике заболевания с привлечением волонтеров, а также наращивание производства медицинских принадлежностей и их поставки в необходимых объемах.

Еще одним поручением правительству стала разработка совместно с Банком России до 1 мая программы действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Ранее Владимир Путин в новом обращении в связи с распространением коронавируса в мире объявил о решении продлить нерабочие дни в РФ до 30 апреля.