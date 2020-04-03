В Москве зафиксировано 448 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в столице было зарегистрировано 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших в Москве достигло 2923 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, еще 159 человек - от от 46 до 65 лет и еще 73 жителя столицы старше 65 лет. Такой же диагноз был поставлен 17 детям.

Второго апреля глава РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней для россиян до конца месяца - до 30 апреля. Президент отметил, что пик эпидемии в мире еще не пройден. Он также попросил граждан России и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких.