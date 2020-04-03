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Путин поручил снизить стоимость расходов по ипотечным кредитам

Валентина Пескова
10:49 03.04.2020
Перечень поручений президента РФ по итогам совещания с членами Правительства 17 марта опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил снизить стоимость расходов по ипотечным кредитам
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

По итогам совещания с членами правительства РФ, которое состоялось 17 марта, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений органам власти. Вторым пунктом заданий, список которых опубликован на официальном сайте главы государства, является рекомендация Банку РФ.

В ней президент поручил регулятору проанализировать совместно с обществом «Дом.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

«Представить предложения о мерах по стимулирующему регулированию деятельности кредитных и иных финансовых организацией в целях повышения доступности для граждан ипотечных жилищных кредитов», - сказано в тексте.

Ответственными за выполнение задания назначены гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Исполнить поручение следует к 1 мая.

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