Неизвестные в Киеве напали на съемочные группы двух телеканалов

В столице Украины неизвестные хулиганы напали на съемочные группы двух телеканалов, готовившие сюжет о соблюдении карантина из-за коронавируса. Об этом сообщила прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

По данным прокуратуры, во время съемок на одной из спортивных площадок города на журналистов напал мужчина и начал ломать их технику. Позже на место приехала вторая съемочная группа, на которую напал другой неизвестный. В результате потасовки два журналиста и оператора получили травмы, было сломано несколько камер.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям «препятствие профессиональной деятельности журналистов» и «угроза или насилие в отношении журналиста» УК Украины. Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы, полицейские устанавливают их личности.

Украина 25 марта приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Правительство продлило ранее введенные ограничительные меры с 3 до 24 апреля.



