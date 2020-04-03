Еще 601 россиян заразился COVID-19
Еще 601 россиян заразился COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Еще 601 россиян заразился COVID-19
|
Еще 601 россиян заразился COVID-19
Еще 601 россиян заразился COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Еще 601 россиян заразился COVID-19
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
03.04.2020, 07:49
Ту-22М3 поднялись на перехват «противника» над акваторией Охотского моря: кадры учений
30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
03.04.2020, 08:00
Пулемет Максима: от Чапаева до Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
10:32 В стране и мире
Еще 601 россиян заразился COVID-19
10:17 В стране и мире
Путин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса
10:15 В стране и мире
В Москве от коронавируса вылечили еще 28 пациентов
09:57 В стране и мире
Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна
09:29 Армия
Двусторонние учения сил авиации ПВО и ЮВО прошли в небе над Крымом
События дня
Популярное
В Кремле объяснили отставание часов на руке Путина
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Берегите пушистых: названо самое уязвимое для коронавируса домашнее животное
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными