Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят во время карантина

Эксперты «КиноПоиска» выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса. В списке лидирует фильм Стивена Содерберга 2011 года «Заражение». События ленты схожи с нынешними реалиями. Действие разворачивается в 2011 году. В Гонконге начинается эпидемия неизвестного вируса. У заболевших наблюдаются признаки ОРВИ: повышенная температура, слабость и кашель. В фильме болезнь унесла жизни тысячи людей так же как коронавирус.

Помимо «Заражения» россияне смотрят дома криминальную комедию Гая Ричи «Джентельмены», российскую комедию «Холоп», боевик «Бладшот», мультфильм «Тролли. Мировой тур», российскую ленту «Лед-2» и мн.др.

Среди сериалов, которые предпочитают жители РФ на карантине: «Колл-центр», «Последний министр», «Магомаев», «Эпидемия», «Содержанки», «Мир Дикого Запада», «Рик и Морти» и «Половое воспитание».