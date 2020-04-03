Путин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса

Глава РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 17 марта, поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того президент России обязал увеличить производство масок и дезинфекторов, обеспечить достаточное количество коек, тестов и лекарств, а также принять меры по преодолению экономических последствий эпидемии.

Глава государства указал на необходимость создания условий для работы медицинского персонала, предоставляющего лечение больным с коронавирусом, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Путин поручил снабдить персонал в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной зашиты.

Также президент будет лично контролировать, как увеличится производство медицинских масок в стране, необходимых для предотвращения распространения инфекции.



