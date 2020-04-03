В Москве от коронавируса вылечили еще 28 пациентов

Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 28 заразившихся. Всего количество выздоровевших в столице достигло 168 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 выздоровевших», — отметила Ракова.

По ее словам, все выписанные прошли повторные тесты на коронавирус, которые показали его отсутствие. Они полностью здоровы.

С 30 марта в Москве действует режим домашней самоизоляции. Покидать жилище можно только для похода за покупками в продуктовый магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью, для обязательной поездки на работу, выброса мусора или выгула домашнего животного не дальше, чем в 100 метрах от дома.