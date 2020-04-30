Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

В Ставрополе в возрасте 57 лет умер глава города Андрей Джатдоев. О смерти чиновника сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Владимиров принес соболезнования родным и близким главы Ставрополя и отметил в своем Instagram, что Андрей Джатдоев очень много сделал для краевого центра.

«Его уход - это невосполнимая утрата для города», - написал губернатор в соцсети.

Причиной смерти главы Ставрополя предположительно мог стать оторвавшийся тромб. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности.

«У него не было ухудшения самочувствия. Очень неожиданно все произошло», - цитирует агентство собеседника.

Глава региона также добавил в соцсети, что Андрей Джатдоев был достойным человеком, отличным управленцем, надежным товарищем и верным другом.