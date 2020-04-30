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«Самое время бросить курить»: врач рассказал о пользе отказа от сигарет во время пандемии COVID-19

Иван Исмаков
Валентина Пескова
09:39 30.04.2020
Специалист предупредил, что коронавирусная инфекция поражает бронхи и легкие, поэтому при заболевании коронавирусной инфекцией лучше отказаться от курения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Привычка курить сигареты при заболевании коронавирусной инфекцией может вдвойне отрицательно сказаться на здоровье и привести к осложнениям. Поэтому во время пандемии COVID-19 было бы очень полезно отказаться от курения насовсем, рассказал «Звезде» врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

«Так как коронавирус поражает бронхи и легкие, поэтому в это время существенно возрастает предрасположенность к бронхолегочным заболеваниям: к конструктивному рахиту, к хроническому проявлению болезни легких, к пневмонии, к трахеорахиту и бронхолегочным состояниям. Если вы курите, то, конечно, в период коронавирусной инфекции курение лучше поуменьшить. А вообще этот период в принципе является хорошим поводом для всех бросить курить», - выразил свою точку зрения медик.

Все показания для этого имеются вдвойне в том случае, если человек уже заболел COVID-19. В момент курения, объяснил медицинский эксперт, происходит бронхоспазм. А когда человек перестает курить, его бронхи и легкие отдыхают. Соответственно, это будет способствовать тому, что пациент будет легко дышать, а это важно для его здоровья.

«Пускай период пандемии коронавирусной инфекции сподвигнет вас на то, чтобы вначале уменьшить курение, а потом отказаться от него вообще. Поэтому делайте правильные выводы: дышите свежим воздухом и обязательно проветривайте помещение», - дал совет специалист.

В качестве дополнительной меры очистки воздуха отоларинголог предложил поставить в комнату увлажнитель воздуха, что будет очищать бронхолегочную систему и способствовать вентиляции головного мозга.

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