НАК: нейтрализованные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГИЛ*

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили подробности нейтрализации преступников в Екатеринбурге. По данным НАК, боевики были сторонниками террористической организации ИГИЛ* и готовились к совершению резонансных преступлений.

Сегодня, 30 апреля, в ходе проведения оперативно-разысных разыскных мероприятий в пригороде Екатеринбурга сотрудники ФСБ РФ получили информацию о местонахождении скрывающейся группы лиц, причастной к террористической деятельности.

Деятельность преступников велась в Чкаловском районе. На территории проведения операции были найдены боеприпасы, оружие и самодельные взрывные устройства.

«Частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы», - говорится в сообщении.

В связи с проведением спецоперации в окрестностях Екатеринбурга был введен режим контртеррористической операции. В настоящее время режим КТО снят.

* ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.