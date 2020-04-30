Песков: в России сохраняется риск второй волны заражения COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил об опасности второй волны заражения коронавирусом в России. По словам представителя Кремля, самый большой риск это представляет в первую очередь для здоровья людей и для экономики.

При этом у лидеров мировых держав помимо борьбы с коронавирусом теперь существует и другая проблема: как организовать поэтапный выход из режима ограничительных мер.

«Технология у всех стран разная: кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции», - пояснил Песков в интервью RTVi.

Ранее пресс-секретарь президента РФ также пояснил, что России удалось избежать катастрофического сценария с распространением COVID-19, не пойдя по пути Италии и заранее приняв упреждающие меры.