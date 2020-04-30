Башкирия и Владимирская область и присоединились к акции «Сад памяти»

В Башкирии сотрудники Стерлитамакского лесничества на площади 2,1 га высадили более восьми тысяч саженцев сосны и ясеня. Мероприятие прошло в рамках акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в среду оргкомитет акции.

Мероприятия прошли на родине Александра Матросова, который в 1943 году закрыл своей грудью вражескую амбразуру. Вблизи города воинской славы Коврова за день было высажено более 34 тысяч деревьев. В Ковровском лесничестве Владимирской области высадили 26 тысяч сеянцев сосны.

В условиях распространения коронавирусной инфекции участники мероприятия были обеспечены средствами защиты и соблюдали рекомендованную социальную дистанцию.

После снятия режима самоизоляции акция состоится и на территории городов, в том числе города воинской славы Ковров. Пока же жители поддерживают инициативу #СадПамятиДома. Участники акции рисуют деревья и делают поделки, а у кого есть возможность сажают деревья у себя на участках.

«Сад памяти» - международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов.