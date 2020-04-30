Нефть марки Brent подорожала на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE взлетела на 10%.

По данным на 6.59 по московскому времени ее стоимость стремительно растет и составляет уже 26,66 доллара за баррель, хотя на открытии торгов дорожала только на 5,4%, то есть до 25,54% за баррель.

К 7.04 цена на Brent чуть замедлила рост и торговалась на отметке 26,5 доллара за баррель. Это на 9,4% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как предложил представитель Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев, что цены на нефть до конца 2020 года могут восстановиться до уровня 60 долларов за баррель.