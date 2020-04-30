Виртуальная экскурсия: на сайте Музея Победы откроется выставка конкурса «Моя Победа»

Самоизоляция - не повод не сходить в музей. Сделать это можно в виртуальном пространстве, зайдя на сайт московского Музея Победы на Поклонной горе, где завтра, 1 мая, открывается выставка участников конкурса «Моя Победа».

Свои художественные произведения для участия в конкурсе к 75-летию Победы в Великой отечественной войне прислали более 400 претендентов. Больше всего их поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Смоленска.

В результате на сайте будут размещены более 200 работ, которые успешно прошли отборочный этап. Посетители виртуальной выставки смогут увидеть творческую интерпретацию событий 1941-1945 годов, какими их видят современные художники, скульпторы, фотографы и другие мастера. Также там будут представлены графика, инсталляции, барельефы и работы из стекла.

Зрители смогут проголосовать за понравившиеся им работы на сайте, благодаря чему жюри выберет победителей конкурса и назовет их имена в конце мая.