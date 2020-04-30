«Опаснее коронавируса»: врач предупредил об удушающих волнах жары летом

Грядущее лето в Москве, по прогнозам климатологов, будет настолько жарким, что волны горячего воздуха могут быть опаснее коронавирусной инфекции. Об этом заявил руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

Как напомнил специалист, на фоне жары в 2010 году в столице скончались 11 тысяч человек. А по всей России смертность составила порядка 50 тысяч жителей страны.

«Мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета, которые могут быть намного, в десятки раз более существенные для людей, чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса», - цитирует доктора медицинских наук РИА Новости.

Согласно предположению медика, волны жары наступающим летом продолжительностью от 5 до 7 дней в Москве с устойчивой среднесуточной температурой более 23,8 градусов приведут к дополнительным смертям помимо тех, что вызовет COVID-19. Речь идет, по мнению медика, от 100 до 300 случаев летальных исходов.