Назван самый полезный способ приготовить кофе

Кофе может не просто служить хорошим способом взбодриться, но и приносить заметную пользу организму. Однако его полезные свойства зависят от того, насколько правильно напиток был приготовлен.

Кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева поделилась своими знаниями о том, как сделать привычку выпивать чашку кофе с утра максимально привлекательной с позиции здоровья.

«Для меня, как для врача в прошлом, польза – это то, что приносит и удовольствие, и дополнительные бонусы», - отметила она в интервью радио Sputnik.

Эксперт сообщила, что согласно последним исследованиям в данной области более полезным является кофе, который проходит фильтрацию через бумагу. Подобный фильтр помогает очистить жидкость от веществ, стимулирующих рост уровня холестерина в организме. Таким образом, стоит предпочесть капельные способы приготовления напитка.

Игнатьева также указала, что в вопросах кофе не стоит употреблять тремя вещами. Во-первых, необходимо не слишком часто пить кофе, сваренный в турке, так как он может оказаться вредным для некоторых людей.

Во-вторых, следует добавлять сахар в умеренных количествах. И в-третьих, пить кофе с молоком вполне можно, но увлекаться изощренными видам напитка, которые могут полностью заменить десерт, не стоит.

Ранее ученые из Швеции представили данные исследования, согласно которым среди людей с привычкой пить кофе, прошедший бумажную фильтрацию, смертность оказалась на 15% ниже, чем среди тех, кто этот напиток не пьет.