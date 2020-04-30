В Екатеринбурге и близлежащих территориях снят режим КТО

В Екатеринбурге и Арамильском городском округе официально снят режим контртеррористической операции. Все связанные с ним временные ограничения и особые меры прекращают свое действие.

Такую информация предоставила пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

Режим КТО был введен на территориях региона в связи с проведением действий по предотвращению терактов в столице области. Силами ФСБ России удалось успешно осуществить операцию, в ходе которой были нейтрализованы трое бандитов. На месте было найдено оружие, боеприпасы и самодельная взрывчатка.