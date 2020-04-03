Сто пятьдесят россиян отправились домой из Великобритании специальным рейсом

Сто пятьдесят россиян вместе со своими семьями в четверг, 2 апреля, отбыли из Великобритании обратно на родину.

Граждане РФ покинули Соединенное Королевство специальным авиарейсом SU 2583 компании «Аэрофлот». Об этом стало известно из сообщения представителя посольства в Лондоне.

Вывезены из другой страны были те российские граждане с семьями, которые прибыли в Великобританию в текущем году, на период не дольше 90 дней, и не имели разрешения на проживание.

Правительственная группа, опираясь на информацию МИД РФ и решении оперативного штаба правительства об установлении максимального числа граждан, эвакуируемых из других государств в Россию, занимается формированием графика будущих транспортировок россиян домой.

«Списки пассажиров вывозных рейсов составляются на основании опросных листов, заполненных на сайте посольства», - обозначил представитель дипмиссии.

Актуальная информация и рекомендации размещаются на официальном сайте посольства в режиме реального времени. С гражданами, попадающими в списки на выезд, связываются работники посольства.

В дипломатическом представительстве, в связи с этим, настоятельно просят граждан не использовать линию экстренной связи в целях получения справочных данных.