Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Самая благоприятная ситуация по развитию ситуации с COVID-19 в регионах России на сегодняшний день наблюдается в Калининградской области. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Специалист объяснил, что такое положение вещей во многом связано с тем, что заражение на территории области произошло раньше, чем в остальной стране.

«С 12 мая там открываются торговые центры», - указал Абзалов.

При этом именно торговые центры открываются позже всего остального ввиду их большой посещаемости.

Эксперт указал, что возможность смягчения противоэпидемических мер зависит от количества зараженного и перенесшего болезнь населения и заполняемости больниц. По данным критериям Калининградская область сейчас показывает успешные результаты.

Ранее на территории Калининграда были открыты непродовольственные магазины. Посетить их в настоящий момент можно с рядом ограничений, включая соблюдение социальной дистанции.