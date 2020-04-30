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ФСБ предотвратила серию терактов в Екатеринбурге

Анна Берестовая
02:50 30.04.2020
В ходе операции были устранены трое боевиков, участвовавших в организации террористической деятельности.
ФСБ предотвратила серию терактов в Екатеринбурге
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

В Екатеринбурге силами ФСБ России была предотвращена серия террористических актов. Трое боевиков, участвовавших в их организации, нейтрализованы в ходе контроперации.

Деятельность преступников велась в Чкаловском районе города. На территории проведения операции были найдены боеприпасы, оружие и самодельные взрывные устройства.

Такую информацию предоставляет Национальный антитеррористический комитет. Более точная информация о планируемых терактах в настоящий момент выясняется.

Ранее, вечером с 29 на 30 апреля, в окрестностях Екатеринбурга был введен режим контртеррористической операции.

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