ФСБ предотвратила серию терактов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силами ФСБ России была предотвращена серия террористических актов. Трое боевиков, участвовавших в их организации, нейтрализованы в ходе контроперации.

Деятельность преступников велась в Чкаловском районе города. На территории проведения операции были найдены боеприпасы, оружие и самодельные взрывные устройства.

Такую информацию предоставляет Национальный антитеррористический комитет. Более точная информация о планируемых терактах в настоящий момент выясняется.

Ранее, вечером с 29 на 30 апреля, в окрестностях Екатеринбурга был введен режим контртеррористической операции.