На месте ликвидации боевиков в Екатеринбурге найдены оружие, боеприпасы и взрывчатка

В ходе проведения контртеррористической операции в Екатеринбурге правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства, а также боеприпасы и оружие. Об этом сообщает инфоцентр Национального контртеррористического комитета.

«В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция ... на месте проведения обнаружены СВУ, оружие и боеприпасы», - говорится в сообщении центра.

Ранее стало известно, что УФСБ по региону ввело режим КТО в Екатеринбурге и Арамильском городском округе. В ходе операции правоохранителям удалось ликвидировать троих боевиков и тем самым предотвратить теракты, в подготовке которых они принимали участие.