«Лучше большей части мировых аналогов»: Песков рассказал о российских тестах на коронавирус

Все медицинские тесты, включая тесты для диагностики COVID-19, имеют некоторую погрешность, но сегодня в арсенале России есть отечественные тесты, сильно превосходящие большинство мировых аналогов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть наши тесты, которые гораздо лучше большей части мировых аналогов. Зависит от теста», - отметил Песков.

Представитель Кремля в интервью RTVI также указал, что работники администрации главы государства постоянно тестируются на факт инфицирования коронавирусом в силу специфики их деятельности.

Одновременно с разработкой тестов на заражение COVID-19 в России проводится разработка тест-систем на антитела к коронавирусу. Благодаря им медики имеют возможность определить наличие специфического иммунитета, а также найти доноров плазмы крови для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.