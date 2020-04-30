Отключение горячей воды в Москве перенесли на июнь из-за режима самоизоляции

В столице внесли изменения в график запланированного отключения воды в связи с продлением режима самоизоляции. Горячую воду в многоквартирных домах теперь начнут отключать с 1 июня.

Такую информацию предоставил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что ежегодное отключение воды происходит поэтапно после завершения отопительного сезона. В обычной ситуации это происходит приблизительно в конце апреля или начале мая.

«В период отключения горячей воды проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях», - цитирует РИА Новости заммэра.

Бирюков объяснил, что цель подобных работ – обнаружить нарушения, при их наличии, и устранить их до следующего отопительного сезона.

«Например, в прошлом году было выявлено и отремонтировано более 13 тысяч потенциально ненадежных участков на тепловых сетях», - указал он.

В этом году необходимые технические работы, согласно скорректированному плану, будут завершены к концу лета – до 30 августа текущего года. За этот период будут будут проведены испытания путей водостнабжения протяженностью в 16,4 тысячи километров.

Бирюков напомнил, что сейчас горячая вода отключатся не более чем на 10 дней.

Бирюков отметил, что обойтись без отключения горячей воды полностью нельзя, так как эффективная и бесперебойная работа системы зависит от плановой профилактики. Тем не менее, в настоящее время воду отключают максимум на 10 дней, хотя ранее эти периоды могли длится более 20 дней.

На специальных информационных ресурсах московского правительства можно будет ознакомится с информацией о дате и сроках работ по адресу проживания.