Выбраны три проекта монумента Советскому солдату для установки в регионах

Три лучших проекта памятника Советскому солдату были выбраны творческим советом Российского военно-исторического общества, сообщается на сайте организации.

© rvio.histrf.ru

Отмечается, что их возведут в разных регионах России на воинских мемориалах вместо скульптур, которые были установлены в 1970-х годах.

Отобранные работы будут выполнены в традициях советского монументального искусства.

© rvio.histrf.ru

По инициативе председателя совета РВИО Андрея Кончаловского, черты лица воинов будут скопированы от известных героев советских кинофильмов, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Конкурс на лучший проект памятника Советскому солдату проводился с 1 августа 2019 года.