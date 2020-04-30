Выбраны три проекта монумента Советскому солдату для установки в регионах
Конкурс РВИО на лучший проект проводился с 1 августа 2019 года.
© Фото: rvio.histrf.ru
Три лучших проекта памятника Советскому солдату были выбраны творческим советом Российского военно-исторического общества, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что их возведут в разных регионах России на воинских мемориалах вместо скульптур, которые были установлены в 1970-х годах.
Отобранные работы будут выполнены в традициях советского монументального искусства.
По инициативе председателя совета РВИО Андрея Кончаловского, черты лица воинов будут скопированы от известных героев советских кинофильмов, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Конкурс на лучший проект памятника Советскому солдату проводился с 1 августа 2019 года.