ФМБА: Россия почти неделю находится на плато по числу заражений COVID-19

В России удалось заметно снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, динамика эпидемии на протяжении последней недели демонстрировала, что страна уже находилась на плато. Об этом свидетельствуют данные по статистике новых заражений.

«В России удалось существенно снизить темпы роста коронавируса. В последнюю неделю РФ по сути уже была на плато по числу новых случаев», - сообщила глава ФМБА.

Также Скворцова выразила надежду, что разработанные в ФМБА России тест-системы на антитела к COVID-19 будут зарегистрированы с скорейшие сроки.

Ранее в агентстве сообщали об успешных испытаниях препарата против малярии «Мефлохина» для лечения коронавируса. Среди больных в состоянии средней тяжести в 78% случаев была отмечена положительная динамика.