Антитела лам: ученые нашли необычный способ борьбы с COVID-19

В рамках исследования коронавирусной инфекции ученые выяснили, что полученные от лам антитела могут блокировать вирус, провоцирующий COVID-19.

Отмечается, что в основу нового средства для борьбы инфекцией эксперты синтезировали два вида антител, которые производятся в организме у лам.

В рамках исследования ученые выяснили, что эффективность препарата будет только при условии, если сделать его за месяц до заражения.

Однако, антитела лам можно использовать и в качестве лекарства для предотвращения осложнений у заболевших, говорится в журнале Cell.

Помимо этого, ученые полагают, что из можно использовать для защиты людей, находившихся в первую очередь в зоне риска - людей старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний.

По последним данным, в миру заражены свыше трех миллионов человек, в России - свыше 100 тысяч.