В Москве от COVID-19 скончались еще 47 пациентов
По последним данным оперштаба, всего в России заражены 106 498 человек.
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В Москве от коронавирусной инфекции умерли еще 47 пациентов. На данный момент общее число летальных исходов достигло 611.
Из-за активного распространения COVID-19 и роста числа зараженных на территории России режим самоизоляции был продлен до 11 мая включительно.
Согласно статистике оперштаба, всего в стране заражены 106 498 человек, из которых выздоровели 11 619, скончались - 1073.