«Можно надеяться»: Песков рассказал о сроках выхода России на плато по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по поводу ситуации с развитием эпидемии коронавируса. Он выразил надежду, что Россия уже вышла на плато, но надежду эту, по его словам, можно считать робкой.

«Перед тем как наметится устойчивая тенденция к сокращению темпов прироста инфицированных, мы должны выйти на то самое долгожданное плато. Произошло ли это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться. Все-таки лучше быть оптимистами», - отметил Песков в интервью RTVI.

Представитель Кремля подчеркнул, что развитие ситуации в огромной мере будет зависеть от дисциплины граждан и добросовестного соблюдения ими режима самоизоляции. В особенности это будет актуально в майские праздники. Он объяснил, что игнорирование ограничений может вывести кривую инфицирования COVID-19 резко наверх.

Пресс-секретарь Владимира Путина также указал, что на территории страны не в одном регионе не наблюдалось гуманитарной катастрофы во время эпидемии.