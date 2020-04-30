Глава МИД Израиля пожелал выздоровления Мишустину

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац пожелал зараженному коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину выздоровления.

«Желаем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления», - написал он в Сети.

Незадолго до этого пресс-секретарь Мишустина сообщил, что все контактировавшие с премьером лично будут изолированы и пройдут тест на COVID-19.

На время самоизоляции Мишустин будет находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений Москвы.