Глава МИД Израиля пожелал выздоровления Мишустину
Российский премьер объявил о заражении COVID-19 в четверг, 30 апреля.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац пожелал зараженному коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину выздоровления.
«Желаем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления», - написал он в Сети.
Незадолго до этого пресс-секретарь Мишустина сообщил, что все контактировавшие с премьером лично будут изолированы и пройдут тест на COVID-19.
На время самоизоляции Мишустин будет находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений Москвы.