Все контактировавшие с Мишустиным будут изолированы и проверены на COVID-19

Все, кто в последнее время лично контактировал с премьер-министром России Михаилом Мишустиным зараженным коронавирусом, будут изолированы и сдадут анализы. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Отмечается, что Мишустин уже несколько недель назад максимально ограничил личные контакты.

«Очное общение с председателем правительства было максимально ограничено уже несколько недель назад - встречи и совещания проходили в режиме видеоконференции или телефонных звонков», - отметил пресс-секретарь.

Уточняется, что для лечения коронавируса Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений.

О своём заражении COVID-19 премьер сообщил лично Владимиру Путину на совещании в рамках видеоконференции.