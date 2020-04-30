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Собянин прокомментировал заражение Мишустина COVID-19

Светлана Головина
20:57 30.04.2020
Российский премьер объявил об инфицирования коронавирусом вечером 30 апреля.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Избежать заражения коронавирусной инфекцией не может никто, сказал мэр Москвы Сергей Собянин на сообщение об инфицирования российского премьера Михаила Мишустина.

«Это человек, который постоянно проверяется, но практика показывает: никто отгородиться от болезни не может»,- отметил он.

О заражении коронавирусом Мишустин сообщил в четверг, 30 апреля, во время встречи видеоконференции с Владимиром Путиным.

В обращении к россиянам он попросил соблюдать меры безопасности и оставаться дома, тем более в период майских праздников

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