Собянин прокомментировал заражение Мишустина COVID-19

Избежать заражения коронавирусной инфекцией не может никто, сказал мэр Москвы Сергей Собянин на сообщение об инфицирования российского премьера Михаила Мишустина.

«Это человек, который постоянно проверяется, но практика показывает: никто отгородиться от болезни не может»,- отметил он.

О заражении коронавирусом Мишустин сообщил в четверг, 30 апреля, во время встречи видеоконференции с Владимиром Путиным.

В обращении к россиянам он попросил соблюдать меры безопасности и оставаться дома, тем более в период майских праздников