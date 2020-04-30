Собянин прокомментировал заражение Мишустина COVID-19
Российский премьер объявил об инфицирования коронавирусом вечером 30 апреля.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Избежать заражения коронавирусной инфекцией не может никто, сказал мэр Москвы Сергей Собянин на сообщение об инфицирования российского премьера Михаила Мишустина.
«Это человек, который постоянно проверяется, но практика показывает: никто отгородиться от болезни не может»,- отметил он.
О заражении коронавирусом Мишустин сообщил в четверг, 30 апреля, во время встречи видеоконференции с Владимиром Путиным.
В обращении к россиянам он попросил соблюдать меры безопасности и оставаться дома, тем более в период майских праздников